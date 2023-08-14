Представлен изогнутый 135-Гц монитор Gigabyte GS34WQC

Компания Gigabyte пополнила ассортимент мониторов моделью Gigabyte GS34WQC, которая получила изогнутую 34-дюймовую VA-матрицу разрешением 3440:1440 пикселей (формат UWQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, кадровой частотой 135 Гц, глубиной цвета 8 бит, максимальной яркостью 300 нит, 120-процентным охватом цветового пространства sRGB, контрастностью 4000:1, поддержкой HDR и FreeSync Premium, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиогнездом, подставкой с возможностью регулировки наклона и высоты, а также креплением VESA (100:100 мм). Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.