Представлен изогнутый 135-Гц монитор Gigabyte GS34WQC

Компания Gigabyte пополнила ассортимент мониторов моделью Gigabyte GS34WQC, которая получила изогнутую 34-дюймовую VA-матрицу разрешением 3440:1440 пикселей (формат UWQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, кадровой частотой 135 Гц, глубиной цвета 8 бит, максимальной яркостью 300 нит, 120-процентным охватом цветового пространства sRGB, контрастностью 4000:1, поддержкой HDR и FreeSync Premium, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиогнездом, подставкой с возможностью регулировки наклона и высоты, а также креплением VESA (100:100 мм). Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Представлен 240-Гц монитор ViewSonic VX2781-2K-OLED …
Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VX2781-2K-OLED, которая получила 26,5-дюймовую…
Представлен 2K-монитор Xiaomi Redmi A27Q …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент мониторов моделью Redmi A27Q, которая получила 27-дюймовую IPS-пане…
Представлены мониторы Samsung ViewFinity S6…
Компания Samsung пополнила ассортимент бизнес-мониторов моделями ViewFinity S6 S65UC и S6 S65VC, которые …
Представлен 120-Гц 2K-монитор HKC Huike…
Компания HKC Huike пополнила ассортимент мониторов моделью OG27QK, которая получила 26,5-дюймовую OLED-п…
Представлен монитор ViewSonic VG2481-4K…
Компания ViewSonic выпустила на китайский рынок монитор ViewSonic VG2481-4K, которая основан на 23,8-дюйм…
Представлен профессиональный монитор BenQ SW272U…
Компания BenQ пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделями BenQ SW272U и SW272Q, которые оце…
LG отправила в продажу беспроводные телевизоры Signature…
Передовые телевизор LG Signature OLED M с диагональю 97 дюймов, которые привлекли внимание своим дизайном…
Представлен 180-Гц монитор Dell Alienware AW2724DM …
Компания Dell пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Alienware AW2724DM, которая получила 27-…
Обзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игрыОбзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игры
Обзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 ГцОбзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 Гц
Обзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 ГцОбзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor