Представлен изогнутый E-Ink-монитор Dasung Paperlike 253U

Недавно мы писали о том, что компания Dasung выпустила первый в мире монитор на основе цветной панели E-Ink. Теперь был представлен первый на рынке монитор с изогнутой матрицей E-Ink. Новинка характеризуется 25,3-дюймовой монохромной панелью с разрешением 3200:1800 пикселей, радиусом кривизны 4000 мм, подсветкой и без подсветки в зависимости от версии, поддержкой Miracast/AirPlay в качестве опции, подставкой с возможностью перевода монитора в портретную ориентацию, интерфейсами USB-C, HDMI, DisplayPort, а также портами USB-A и USB-B. Цена на монитор составляет 1700 и 1800 долларов соответственно.

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