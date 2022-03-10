Представлен изогнутый игровой монитор MSI MPG Artymis 273CQR-QD

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделями MPG Artymis 273CQR-QD и MPG Artymis 273CQRX-QD, которые получили 27-дюймовые вогнутые VA-панели с разрешением 2560:1440 пикселей (WQHD). Новинки характеризуются радиусом кривизны 1000R, временем отклика MPRT 1 мс, контрастностью 3000:1, яркостью до 530 кд/м2, поддержкой технологии FreeSync Premium Pro для более плавного геймплея, 128% охватом цветовой палитры sRGB, 93% Adobe RGB и 95% DCI-P3, одним разъемом DP 1.2a и двумя HDMI 2.0b, интерфейсом USB Type-C и многоцветной подсветкой. Отличаются новинки лишь кадровой частотой 165 Гц и 240 Гц соответственно.