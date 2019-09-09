Представлен изогнутый игровой монитор MSI Optix MPG341CQRV

Компания MSI представила монитор Optix MPG341CQRV, который ориентирован на использование в составе игровых систем. Новинка характеризуется 34-дюймовой вогнутой (1800R) VA-панелью с разрешением 3440:1440 пикселей, соотношением сторон 21:9, временем отклика 1 мс, частотой обновления 120 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, 84% охватом цветового пространства DCI-P3 и 105% охватом цветового пространства sRGB, одним разъемом DisplayPort 1.4, двумя HDMI 2.0, концентратором USB 3.2 регулируемой подставкой, подсветкой Mystic Light, а также поддержкой технологий Adaptive Sync, Anti-Flicker и Less Blue Light. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.