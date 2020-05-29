Представлен изогнутый игровой монитор MSI Optix PAG343CQR

Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Optix PAG343CQR, которая получила 34-дюймовую вогнутую VA-панель. Новинка характеризуется разрешением 3440:1440 пикселей, соотношением сторон 21:9, радиусом кривизны 1500R, 85% охватом цветового пространства DCI-P3 и 110% охватом палитры sRGB, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, интерфейсами Display Port 1.4 и HDMI 2.0, поддержкой технологии AMD FreeSync для более плавного игрового процесса, временем отклика 1 мс, частотой обновления 144 Гц, многоцветной RGB-подсветкой, а также системами заботы для глаз Anti-Flicker и Less Blue Light.

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