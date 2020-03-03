Представлен изогнутый монитор AOC CU32V3

Компания AOC пополнила ассортимент изогнутых мониторов моделью CU32V3, которая получила безрамочный дизайн. Новинка характеризуется 31,5-дюймовой VA-панелью с разрешением 3840:2160 пикселей (4К), углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 4 мс, частотой обновления 60 Гц, яркостью 250 кд/м2, динамической контрастностью 20 000 000:1, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2, 3,5-мм разъемом для наушников, регулируемой угол наклона подставкой, энергопотреблением не выше 41 Вт и трехлетней гарантией. AOC CU32V3 появится в продаже в ближайшие недели, но его цена пока не сообщается.