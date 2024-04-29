Представлен изогнутый монитор Gigabyte MO34WQC2

Компания Gigabyte пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MO34WQC2, которая основана на 34-дюймовой изогнутой матрице QD-OLED с разрешением 3440:1440 пикселей (формат WQHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, кадровой частотой 240 Гц, максимальной яркостью 250 нит, временем отклика 0,03 мс от серого к серому, контрастностью 1500000:1, 99-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400 и VESA ClearMR 13000, двумя 3-Вт динамиками, интерфейсом USB-C с обратной зарядкой до 18 Вт, интерфейсами HDMI 2.1, DP 1.4, USB 3.2 Type-A и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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