Представлен изогнутый монитор MSI MAG Artymis 242C

Компания MSI представила геймерский монитор MAG Artymis 242C, который получил 23,6-дюймовую VA-панель с разрешением Full HD. Новинка характеризуется радиусом кривизны 1000R, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 250 кд/м2, статической контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс, технологией AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя, 90,3% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 113,8% охватом sRGB, функцией Night Vision, 3,5-мм разъемом для наушников, а также интерфейсами DisplayPort и HDMI. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.