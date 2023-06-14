Представлен изогнутый монитор Philips 40B1U6903CH

Компания Philips пополнила ассортимент изогнутых широкоформатных мониторов моделью Philips 40B1U6903CH, которая станет доступна для покупки в Европе уже в этом месяце по цене в 1850 долларов. Новинка характеризуется 39,7-дюймовым IPS-дисплеем с радиусом кривизны 2500R, разрешением 5120:2160 пикселей, пиковой яркостью 300 нит, углом обзора 178°, временем отклика 4 мс, поддержкой 1,07 миллиарда цветов, поддержкой технологии HDR 10, 134% охватом цветового пространства sRGB и 98% DCI-P3, интерфейсом Thunderbolt 4 с функцией подачи питания на другие устройства мощностью до 90 Вт, разъемами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, USB-концентратором с одним портом USB-C и четырьмя USB-A, портом Gigabit Ethernet, веб-камерой и подставкой с возможностью регулировки по высоте.

Philips представила монитор с двумя типами матриц…
Компания Philips выпустила инновационный монитор, объединяющий панели IPS и E-Ink, то есть дисплей с матр…
Представлен огромный монитор Lenovo Legion R45w-30…
Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских мониторов сверхширокоформатной моделью 2К Legion R45w-30…
ASUS представила уникальный игровой монитор ROG Swift PG27AQ…
Новый геймерский монитор ASUS ROG Swift PG27AQDM имеет диагональ 27 дюймов и используетOLED-дисплей с мак…
LG представила огромный 49-дюймовый монитор для геймеров…
Сегодня для энтузиастов, которые хотят получить новые впечатления от игрового процесса, был представлен н…
Представлен 144-Гц монитор LG UltraGear 27GR93U …
Компания LG представила мониторы UltraGear 27GR93U и UltraGear 32GR93U с диагональю экрана 27 и 31,5 дюйм…
Dell выпустила в продажу уникальный монитор UltraSharp 32 6K…
Ранее в этом году на выставке CES компания Dell анонсировала интересный монитор под названием UltraSharp …
Представлен накамерный монитор Lilliput HT5S Ultrahigh…
Компания Lilliput пополнила ассортимент накамерных мониторов 5,5-дюймовой сенсорной моделью Lilliput HT5S…
Представлен накамерный 5.5 дюймовый монитор RGB Voice U502…
Компания RGB Voice Technology пополнила ассортимент накамерных мониторов 5,5 дюймовой моделью RGB voice U…
Обзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 ГцОбзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 Гц
Обзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игрыОбзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игры
Обзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 ГцОбзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 Гц
Обзор AOC CQ32G3SU. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 ГцОбзор AOC CQ32G3SU. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 Гц
Обзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проекторОбзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проектор
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor