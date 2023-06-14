Представлен изогнутый монитор Philips 40B1U6903CH

Компания Philips пополнила ассортимент изогнутых широкоформатных мониторов моделью Philips 40B1U6903CH, которая станет доступна для покупки в Европе уже в этом месяце по цене в 1850 долларов. Новинка характеризуется 39,7-дюймовым IPS-дисплеем с радиусом кривизны 2500R, разрешением 5120:2160 пикселей, пиковой яркостью 300 нит, углом обзора 178°, временем отклика 4 мс, поддержкой 1,07 миллиарда цветов, поддержкой технологии HDR 10, 134% охватом цветового пространства sRGB и 98% DCI-P3, интерфейсом Thunderbolt 4 с функцией подачи питания на другие устройства мощностью до 90 Вт, разъемами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, USB-концентратором с одним портом USB-C и четырьмя USB-A, портом Gigabit Ethernet, веб-камерой и подставкой с возможностью регулировки по высоте.