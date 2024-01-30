Представлен изогнутый монитор Philips 49B2U6900CH

Компания Philips пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделью 49B2U6900CH, которая оценена в 1250 евро. Новинка характеризуется 48,8-дюймовой изогнутой панелью с соотношением сторон 32:9, разрешением 5120:1440 пикселей, кадровой частотой 75 Гц, яркостью 450 нит, контрастностью 3000:1, углами обзора 178 градусов, 97% охватом цветовой палитры NTSC и 119% sRGB, радиусом кривизны 1800R, веб-камерой разрешением 5 Мп с автоматической настройкой, 3,5-мм гнездом для наушников, интерфейсом USB Type-C с возможностью обратной зарядки мощностью 15 Вт, двумя портами USB Type-C с альтернативным режимом DP и зарядкой до 100 Вт, четырьмя интерфейсами порта USB 3.2 Type-A и двумя HDMI 2.0, 2,5-гигабитным портом Ethernet и одним DisplayPort, двумя 5-Вт динамиками, микрофоном с шумоподавлением и крючком для наушников.

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