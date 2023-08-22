Представлен изогнутый монитор Philips Evnia 49M2C8900

Компания Philips представила широкоформатный монитор Evnia 49M2C8900, который основан на 49-дюймовой изогнутой QD OLED-матрице с разрешением 5120:1440 пикселей (DQHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 32:9, временем отклика 0,03 мс (GtG), частотой обновления 240 Гц, радиусом кривизны 1800R, 10-битной глубиной цвета, 99% охватом цветовой палитры DCI-P3, 125,2% Adobe RGB и 153,1% sRGB, значением Delta-E < 2, контрастностью 15000000:1, пиковой яркостью 1000 нит, сертификацией DisplayHDR True Black 400, поддержкой Adaptive Sync и режима «картинка в картинке», четырьмя динамиками мощностью по 7,5 Вт, KVM-переключателем, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, концентратором USB 3.2 (Gen 1), 3,5-мм аудиогнездом, портом USB-C с режимом DisplayPort и 90-Вт зарядкой, регулируемой подставкой, креплением VESA (100:100 мм) и комплектным пультом дистанционного управления. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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