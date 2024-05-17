Представлен изогнутый монитор Philips Evnia 49M2C8900L

Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов изогнутой моделью Evnia 49M2C8900L, которая основана на 48,9-дюймовой матрице QD-OLED с разрешением 5120:1440 пикселей (формат DQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1800R, соотношением сторон 32:9, кадровой частотой 144 Гц, временем отклика от серого к серому 0,03 мс, глубиной цвета 10 бит, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, точностью цветопередачи DeltaE < 2, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400 и VESA ClearMR 8000, интерфейсами HDMI 2.1, DP 1.4, USB-концентратором на четыре порта, разъемом USB-C с обратной зарядкой мощностью 90 Вт, подсветкой Ambiglow, подставкой с возможностью отрегулировать наклон и высоту, а также портретным режимом и четырьмя динамиками на 30 Вт. Монитор станет доступен для покупки до конца месяца по цене в 870 фунтов стерлингов.