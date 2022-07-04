Представлен камерофон Xiaomi 12S Ultra с дюймовым сенсором

Компания Xiaomi представила топовый камерофон 12S Ultra, главной особенностью которого стала созданная совместно с компанией Leica камера. Новинку оснастили 6,73-дюймовым экраном E5 Super AMOLED с разрешением 3200:1440 пикселей, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с главным модулем на основе 50-Мп дюймового датчика Sony IMX989 и оптической системы стабилизации, 48-Мп сверхширокоугольным и 48-Мп перископным модулями, аудиосистемой Harman Kardon, модулями Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, аккумулятором ёмкостью 4860 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт и беспроводной на 50 Вт, а также предустановленной ОС Android 12 с оболочкой MIUI 13. Цена смартфона составляет от 900 до 1050 долларов.