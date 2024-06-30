Представлен карманный ПК Tianba T-BOX PRO

Китайские источники сообщают о выходе на местный рынок компактного ПК Tianba T-BOX PRO, который получил корпус с габаритами 73:73:43 мм. Новинка оснащается четырехъядерным процессором Intel N100 с тактовой частотой до 3,4 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5-4800, поддержкой твердотельного накопителя M.2 2242, двумя интерфейсами USB 3.2 и двумя USB 2.0, разъемами HDMI 2.0 и USB-C, двумя гигабитными портами, поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi, системой охлаждения с одним вентилятором и 35-Вт блоком питания. Конфигурация без SSD оценена в 115 долларов, а версии с накопителями объемом 512 ГБ и 1 ТБ обойдутся в 145 и 175 долларов.