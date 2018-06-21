Представлен карманный компьютер Panasonic Toughbook FZ-T1

Компания Panasonic пополнила ассортимент карманных персональных компьютеров моделью Toughbook FZ-T1, которая может похвастаться защищенным исполнением и встроенного сканера штриховых кодов. Разумеется, функция связи в таких устройствах не столь важна, а вот универсальность и надежность выходят на первый план.

Новинка выйдет в двух версиях: одна с поддержкой 4G и Wi-Fi, а вторая только с Wi-Fi. Сам аппарат оснащается платформой Qualcomm Snapdragon с четырехъядерным процессором, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, 5-дюймовым сенсорным дисплеем, который работает под дождем и распознает прикосновения в перчатках и ввод пассивным пером, защитой по военному стандарту 810G и IP68, а также возможностью работы в диапазоне температур от -10°С до +50°C. В качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Цена КПК составит 1142 фунтов стерлингов за версию с Wi-Fi, а с Wi-Fi и 4G – 1214 фунтов стерлингов.