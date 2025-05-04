Представлен компактные часы Casio G-Shock GMA-P2100SA

Компания Casio пополнила ассортимент аналогово-цифровых часов серии G-Shock GMA-P2100SA моделями 1A2JF и 1A1JF, которые отличаются лишь цветом стрелок, меток и люминесцентной подсветки. Новинки характеризуются компактным ударопрочным корпусом с габаритами 46:40,2:11,2 мм и массой 40 грамм, водонепроницаемостью до 200 метров (20 АТМ), мировым временем, таймером обратного отсчета, пятью будильниками, секундомером, автоматическим календарём, светодиодной подсветкой, функцией отвода стрелок и точностью хода ±15 секунд в месяц. Часы станут доступны для покупки на дебютном японском рынке в мае по эквивалентной цене в 120 долларов.