Представлен компактный ПК ASRock DeskMini 310

2019-02-04, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ASRock DeskMini 310 ; [125]
Компания ASRock пополнила ассортимент компьютеров небольшого форм-фактора моделью DeskMini 310, которая поддерживает установку процессоров Intel Core девятого поколения в исполнении LGA1151. Новинка также характеризуется материнской платой типоразмера Mini-STX, набором логики Intel H310 в качестве основы, поддержкой чипов Core девятого поколения с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 65 Вт, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, местом для двух 2,5-дюймовых накопителей и твердотельного модуля M.2 2280 PCIe Gen3 x4 NVMe SSD, контроллером Intel Gigabit I219V LAN, комбинированным модулем беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth, интерфейсами HDMI, DisplayPort и D-Sub, USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Gen1 Type-A, USB 3.0 Gen1 Type-C и пр. Размеры компьютера равны 155:155:80 мм.


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