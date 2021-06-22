Представлен компактный ПК ASRock DeskMini Max

Компания ASRock пополнила ассортимент компактных ПК моделью DeskMini Max, которая может похвастаться солидной производительностью. Новинку оснастили материнской платой ASRock X300-ITX с набором логики AMD X300, которая поддерживает чипы AMD Ryzen в исполнении AM4 с TDP до 105 Вт, системой жидкостного охлаждения, четырьмя полноразмерными слотами для ОЗУ DDR4 до 128 ГБ, видеокартами длиной до 200 мм (ASUS GeForce RTX 3060 Ti Mini, NVIDIA Quadro P2000, AMD Radeon Pro WX 5100 и еще не представленной официально графикой AMD Radeon P120 ITX), двумя портами SATA 3.0, коннектором Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4/SATA 3.0), сетевым адаптером RJ-45 Gigabit LAN и адаптерами беспроводной связи Wi-Fi/Bluetooth. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.