Представлен компактный ПК-корпус Aerocool Trinity Mini

Компания Aerocool представила компьютерный корпус Trinity Mini, который ориентирован на создание компактной игровой системы. Новинка характеризуется четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарты длиной 297 мм, двух 3,5/2,5-и ещё одного 2,5-дюймового накопителя, процессорного кулера высотой до 158 мм, а также жидкостной системы охлаждения с радиатором формата 240-мм.

Также отметим размеры 206,5:385:353,4 мм, стеклянную боковую панель, сетчатую переднюю панель и три модификации: со 120-мм тыльным кулером без подсветки, двумя передними 140-мм вентиляторами с фиксированной подсветкой FRGB и 120-мм задним FRGB-кулером, а также самой дорогой версией с вентиляторами с RGB-подсветкой и возможностью смены режима работы.

Комментарии и отзывы Aerocool Trinity Mini
Обзоры:
Обзор Fractal Design Define 7 Compact Black TG Dark Tint (FD-C-DEF7C-02). Тест корпусаОбзор Fractal Design Define 7 Compact Black TG Dark Tint (FD-C-DEF7C-02). Тест корпуса
Лучший ПК-корпус. AeroCool P7-C1 Pro WhiteЛучший ПК-корпус. AeroCool P7-C1 Pro White
Обзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работыОбзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работы
Новости:
Streacom DA2 Version 2 компактный корпус ITX размера

Streacom представила корпус DA2 Version 2 выполненный в ITX форм-факторе. DA2 Version 2 имеет улучшенную ...
Представлены ПК-корпуса Razer Tomahawk ATX и Mini-ITX

Компания Razer пополнила ассортимент корпусов моделями Tomahawk ATX и Tomahawk Mini-ITX, которые ориентир...
Представлен ПК-корпус SilverStone Fara B1 Pro

Компания SilverStone представила компьютерный корпус Fara B1 Pro, который подойдет для создания игровой с...
Обзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофономОбзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофоном
Обзор сборника Super Mario 3D All Stars. Классика трехмерного платформинга вышла на Nintendo SwitcherОбзор сборника Super Mario 3D All Stars. Классика трехмерного платформинга вышла на Nintendo Switcher
Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камеройОбзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой
Лучшие TWS наушники. HUAWEI FreeBuds LiteЛучшие TWS наушники. HUAWEI FreeBuds Lite
Обзор GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW). Экшн-камера с 5К-съемкойОбзор GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW). Экшн-камера с 5К-съемкой
Huawei Enjoy 20 Plus показали на рендера...
Huawei Enjoy 20 Plus показали на рендераСетевые инсайдеры поделились рендерами смартфона Huawei Enjoy 20 Plus, который запечатлен в защитном чехл...
Samsung готовит к релизу Galaxy Tab Acti...
Samsung готовит к релизу Galaxy Tab ActiВ последнее время защищенных планшетов стало куда больше, так как пользователи интересуются этими устройс...
Представлена APS-C -беззеркалка Canon EO...
Представлена APS-C -беззеркалка Canon EOКомпания Canon пополнила ассортимент кропнутых беззеркальных камер моделью EOS M50 Mark II, которая получ...
Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G покажут это...
Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G покажут этоКомпания Google планирует выпустить оба телефона по отдельности. Информация об этом стала известна благод...
Предварительный обзор vivo X50 Pro 8/256...
Предварительный обзор vivo X50 Pro 8/256Компания Vivo провела online-презентацию, в ходе которой представила новую линейку смартфонов: X50 Pro ст...
Продажи Xiaomi в Индии растут...
Продажи Xiaomi в Индии растутВ последнее время крупные производители смартфонов, да и в целом электроники, стали весьма активно работа...
Alphacool выпустила водоблок Eisblock Au...
Alphacool выпустила водоблок Eisblock AuAlphacool выпустила водоблок Eisblock Aurora Plexi GPX-N для RTX 3090/3080. ...
Vivo представила смартфон S7 с поддержко...
Vivo представила смартфон S7 с поддержкоКомпания Vivo официально представила новый смартфон S7 с поддержкой сети пятого поколения 5G. ...
Новый драйвер AMD Radeon Software устран...
Новый драйвер AMD Radeon Software устранКомпания AMD вот вот представит карты серии Radeon RX 6000 следующего поколения, но это не помешало им пр...
В Пакистане сняли запрет на PlayerUnknow...
В Пакистане сняли запрет на PlayerUnknowВ Пакистане отменили запрещающее постановление на игру PlayerUnknown's Battlegrounds. ...
Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушни...
Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушниНе так давно мы рассматривали беспроводные наушники Harper HB-520 с поддержкой актуального Bluetooth 5.0....
Видеоигра Spider-Man: Miles Morales полу...
Видеоигра Spider-Man: Miles Morales полуДиректор компании Insomniac Games Джеймс Стивенсон дал интервью и рассказал подробности от том как продви...
Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?
Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр
Обзор Harper HB-516. TWS-наушники с Bluetooth 5.0Обзор Harper HB-516. TWS-наушники с Bluetooth 5.0
Обзор INTEGO VX-1300S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с Wi-FiОбзор INTEGO VX-1300S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с Wi-Fi
Обзор Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP (PA-GTX1650SUPER GP 4G). Тест видеокартыОбзор Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP (PA-GTX1650SUPER GP 4G). Тест видеокарты
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor