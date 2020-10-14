Представлен компактный ПК-корпус Aerocool Trinity Mini

Компания Aerocool представила компьютерный корпус Trinity Mini, который ориентирован на создание компактной игровой системы. Новинка характеризуется четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарты длиной 297 мм, двух 3,5/2,5-и ещё одного 2,5-дюймового накопителя, процессорного кулера высотой до 158 мм, а также жидкостной системы охлаждения с радиатором формата 240-мм.

Также отметим размеры 206,5:385:353,4 мм, стеклянную боковую панель, сетчатую переднюю панель и три модификации: со 120-мм тыльным кулером без подсветки, двумя передними 140-мм вентиляторами с фиксированной подсветкой FRGB и 120-мм задним FRGB-кулером, а также самой дорогой версией с вентиляторами с RGB-подсветкой и возможностью смены режима работы.