Представлен компактный ПК-корпус G.Skill Z5i

Компания G.Skill International Enterprise пополнила ассортимент корпусов моделью Z5i, которая подойдет для создания компактной игровой системы. Новинка характеризуется поддержкой системной платы типоразмера mini-ITX, видеокарты длиной до 330 мм, одного 3,5/2,5- и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиатором 280 мм и двух 140-мм вентиляторов. Также отметим конструкцию пятигранника, две стенки из 4-мм закалённого стекла, RGB-подсветку, два разъема USB 3.0 и один порт USB 3.1 Type-C. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.