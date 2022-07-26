Представлен компактный ПК-корпус Silverstone Milo 11

Компания Silverstone пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Milo 11, которая ориентирована на создание компактной системы. Новинка характеризуется четырьмя слотами для низкопрофильных карт расширения, поддержкой системных плат формата Micro-ATX или Mini-ITX, видеокарты длиной до 272 мм, одного 3,5/2,5- и еще одного 2,5-дюймового накопителя, двух 80-мм вентиляторов, процессорного охладителя высотой до 90 мм и блока питания типоразмера TFX.
Также отметим габариты 330:110:285 мм, объем 10,35 литра, отсек для оптического привода, по два разъема USB 2.0 и USB 3.0, а также 3,5-мм аудиоразъем. Ориентировочная цена корпуса составляет 45 долларов.