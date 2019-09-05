Представлен компактный флагман Sony Xperia 5

Компания Sony довольно неожиданно представила на выставке компактный смартфон Xperia 5, который получил флагманские характеристики. Новинку оснастили 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9, разрешением Full HD+, поддержкой HDR и 10-битного отображения цвета, топовым чипсетом Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором емкостью 3140 мАч, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Смартфон появится в продаже в следующем месяце в черной, белой, синей и красной расцветках.