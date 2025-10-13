Представлен компактный флагман Vivo X300

Компания Vivo пополнила ассортимент флагманских смартфонов компактной моделью Vivo X300, которая основана на топовой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9500. Новинка также оснащается нейронным чипом обработки изображений Blue Crystal V3+, 6,31-дюймовым LTPO OLED-экраном BOE Q10+ с разрешением 2640:1216 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, тройной тыльной камерой Zeiss с модулями на 200 Мп, 50 Мп сверхширик и 50 Мп (перископический модуль с 3-кратным оптическим приближением), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 6040 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, корпусом толщиной 7,95 мм из алюминиевого сплава и стекла, ультразвуковым 3D-дактилоскопом, стереодинамиками и защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 620 долларов за конфигурацию с 12/256 ГБ памяти.

