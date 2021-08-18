Представлен компактный корпус Aerocool Hexform

Компания Aerocool пополнила ассортимент корпусов моделью Hexform, которая предназначена для создания компактной игровой системы на основе платы форматы Micro-ATX и Mini-ITX. Новинка характеризуется поддержкой четырех слотов для карт расширения, двух 3,5 или 2,5-дюймовых накопителей, до пяти вентиляторов, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 240 мм, видеокарты длиной до 296 мм, процессорного охладителя высотой до 159 мм или блока питания типоразмера АТХ длиной до 161 мм. Также отметим аудиоразъемы для наушников и микрофона, два интерфейса USB 2.0 и один USB 3.0, габариты 207,5:377:358 мм, сетчатую переднюю панель, боковую панель из закаленного стекла, а также три комплектных 120-мм кулера с фиксированной FRGB-подсветкой.

Комментарии и отзывы Aerocool Hexform
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