Представлен компактный корпус Chieftec UC-03B-OP

Компания Chieftec пополнила ассортимент корпусов моделью UC-03B-OP, которая ориентирована на создание компактной игровой системы на основе материнской платы формата Mini-ITX, Micro-ATX или ATX. Новинка характеризуется шестью слотами для карт расширения, видеокарт длиной до 250 мм, одного 3,5-, одного 3,5/2,5- и двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорного охладителя высотой до 120 мм, отсеком для 5,25-дюймового устройства, трех 120-мм мм и двух 60-мм вентиляторов.

Также отметим размеры 443:166:373 мм, массу 3,15 кг, возможность горизонтального размещения, перфорацию для лучшего отвода тепла, два интерфейса USB 3.2 Gen 1, стандартные аудиогнёзда и слот для карт памяти SD/MMC. Корпус станет доступен для покупки в следующем месяце, но цена пока не раскрывается.
Представлен ПК-корпус Thermaltake H570 TG ARGB …
Компания Thermaltake пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью H570 TG ARGB, которая выходит в черной и б…
Корпус MONTECH SKY ONE LITE обеспечивает максимальный воздуш…
Бренд MONTECH объявил о выпуске нового корпуса SKY ONE LITE. Он представлен в черном и белом цветовом исп…
Представлен корпус Thermaltake Tower 500…
Компания Thermaltake расширяет ассортимент корпусов представив новую модель Tower 500. Габариты корпуса с…
Представлен неттоп ECS Liva One H610 …
Компания ECS пополнила ассортимент неттопов моделью Liva One H610, которая получила корпус с габаритами 2…
Streacom представил корпу DA6…
Компания Streacom представила вертикальный корпус DA6 с открытой рамой. Вертикальная компоновка идеально …
Представлен ПК-корпус Phanteks Eclipse G360A …
Компания Phanteks пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Eclipse G360A, которая оценена в 100 долларов…
Lian Li анонсировала новые компоненты для ПК…
На выставке Lian Ii 2022 DIGITAL EXPO 2.0 были представлены новейшие компоненты для пк, а также прототип …
Представлен игровой корпус Gigabyte AORUS C500 GLASS…
Компания Gigabyte расширяет ассортимент корпусов новой моделью - AORUS C500 GLASS. Новинка обеспечивает п…
Обзор XPG Starker Air. Корпус для эффектных и холодных сборокОбзор XPG Starker Air. Корпус для эффектных и холодных сборок
Обзор Thermaltake Divider 200 TG (CA-1V1-00S1WN-00). Модульный корпус Micro CaseОбзор Thermaltake Divider 200 TG (CA-1V1-00S1WN-00). Модульный корпус Micro Case
Обзор Hiper XG301 Polaris. Игровой корпус с тремя вентиляторамиОбзор Hiper XG301 Polaris. Игровой корпус с тремя вентиляторами
Обзор Aerocool Wave (Wave-G-BK-v3). Недорогой корпус для игровой сборкиОбзор Aerocool Wave (Wave-G-BK-v3). Недорогой корпус для игровой сборки
Обзор DEEPCOOL CC560 WH (R-CC560-WHGAA4-G-1). Недорогой корпус с 4 вентиляторами. Тесты и сборкаОбзор DEEPCOOL CC560 WH (R-CC560-WHGAA4-G-1). Недорогой корпус с 4 вентиляторами. Тесты и сборка
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor