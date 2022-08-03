Представлен компактный корпус Chieftec UC-03B-OP

Компания Chieftec пополнила ассортимент корпусов моделью UC-03B-OP, которая ориентирована на создание компактной игровой системы на основе материнской платы формата Mini-ITX, Micro-ATX или ATX. Новинка характеризуется шестью слотами для карт расширения, видеокарт длиной до 250 мм, одного 3,5-, одного 3,5/2,5- и двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорного охладителя высотой до 120 мм, отсеком для 5,25-дюймового устройства, трех 120-мм мм и двух 60-мм вентиляторов.

Также отметим размеры 443:166:373 мм, массу 3,15 кг, возможность горизонтального размещения, перфорацию для лучшего отвода тепла, два интерфейса USB 3.2 Gen 1, стандартные аудиогнёзда и слот для карт памяти SD/MMC. Корпус станет доступен для покупки в следующем месяце, но цена пока не раскрывается.