Представлен компактный корпус SilverStone Milo 11

Компания SilverStone представила корпус Milo 11 с объемом 10,35 л и размерами 330 мм x 110 мм x 285 мм.

При объеме всего 10,35 литров корпус MILO 11 позволяет разместить материнскую плату Micro-ATX, блок питания форм-фактора TFX и видеокарту длиной до 272 мм. Модель также поддерживает установку оптического привода.

Корпус обеспечивает превосходную вентиляцию и защиту от пыли благодаря вентиляционным отверстиями. На корпусе есть порты ввода/вывода: два порта USB 3.0, два порта USB 2.0 и аудиоразъем.

Вертикальную или горизонтальную ориентацию можно выбрать для размещения в любой комнате или пространстве, что отлично смотрится даже в самых видных местах.

Сколько стоит корпус SilverStone Milo 11 не сообщается.