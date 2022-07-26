Представлен компактный корпус SilverStone Milo 11

Компания SilverStone представила корпус Milo 11 с объемом 10,35 л и размерами 330 мм x 110 мм x 285 мм.

При объеме всего 10,35 литров корпус MILO 11 позволяет разместить материнскую плату Micro-ATX, блок питания форм-фактора TFX и видеокарту длиной до 272 мм. Модель также поддерживает установку оптического привода.

Корпус обеспечивает превосходную вентиляцию и защиту от пыли благодаря вентиляционным отверстиями. На корпусе есть порты ввода/вывода: два порта USB 3.0, два порта USB 2.0 и аудиоразъем.

Вертикальную или горизонтальную ориентацию можно выбрать для размещения в любой комнате или пространстве, что отлично смотрится даже в самых видных местах.

Сколько стоит корпус SilverStone Milo 11 не сообщается.
ADATA XPG представил корпус Mid-Tower VALOR AIR…
Компания XPG анонсировала новый корпус для ПК VALOR AIR формата MidTower. Из названия следует, что VALOR …
Представлен ПК-корпус Xigmatek Master X 3FX…
Компания Xigmatek пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Master X 3FX, которая ориентирована…
Antec представила корпус Cannon с открытой конструкцией…
Компания Antec выпустила открытый корпус Cannon. Он представляет собой полноразмерный корпус eATX с рамой…
Thermaltake выпускает новые корпуса Divider 370 ATX и Divide…
Компания Thermaltake объявила о выпуске корпусов Divider 370 ATX и Divider 170 micro-ATX. Новые модели по…
NZXT представила линейку корпусов H7…
NZXT представила H7, следующее поколение своих корпусов формата Mid-Tower. Новый корпус ATX-формата предс…
Streacom представил корпу DA6…
Компания Streacom представила вертикальный корпус DA6 с открытой рамой. Вертикальная компоновка идеально …
Корпус Thermaltake V350 TG ARGB Air получил четыре вентилято…
Компания Thermaltake пополнила ассортимент ПК-корпусов моделями V350 TG ARGB Air и V350 TG ARGB Air Snow,…
Phanteks выпускает матово-белый корпус Eclipse P500A формат…
Компания Phanteks выпускает корпус Eclipse P500A в матово-белом исполнении. …
Обзор PHANTEKS Eclipse P360A White (PH-EC360ATG_DWT01). Тесты корпуса и сборкаОбзор PHANTEKS Eclipse P360A White (PH-EC360ATG_DWT01). Тесты корпуса и сборка
Обзор DEEPCOOL CK560 (R-CK560-WHAAE4-G-1). Тесты и сборка корпусаОбзор DEEPCOOL CK560 (R-CK560-WHAAE4-G-1). Тесты и сборка корпуса
Обзор XPG Defender Pro. Корпус для E-ATX сборкиОбзор XPG Defender Pro. Корпус для E-ATX сборки
Обзор Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint (FD-C-TOR1A-04). Тесты и сборка корпусаОбзор Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint (FD-C-TOR1A-04). Тесты и сборка корпуса
Обзор Corsair 5000D Airflow (CC-9011211-WW). Тест корпуса и сборка с кастомным охлаждениемОбзор Corsair 5000D Airflow (CC-9011211-WW). Тест корпуса и сборка с кастомным охлаждением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor