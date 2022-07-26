Представлен компактный корпус SilverStone Milo 11

При объеме всего 10,35 литров корпус MILO 11 позволяет разместить материнскую плату Micro-ATX, блок питания форм-фактора TFX и видеокарту длиной до 272 мм. Модель также поддерживает установку оптического привода.
Корпус обеспечивает превосходную вентиляцию и защиту от пыли благодаря вентиляционным отверстиями. На корпусе есть порты ввода/вывода: два порта USB 3.0, два порта USB 2.0 и аудиоразъем.
Вертикальную или горизонтальную ориентацию можно выбрать для размещения в любой комнате или пространстве, что отлично смотрится даже в самых видных местах.
Сколько стоит корпус SilverStone Milo 11 не сообщается.