Представлен компактный корпус SilverStone Sugo 15

Компания SilverStone пополнила ассортимент корпусов моделью Sugo 15, которая подойдет для создание компактного ПК. Новинка характеризуется размерами 247:211:366 мм, местом для трех карт расширения, поддержкой материнских плат типоразмера Mini-DTX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 330 мм и шириной до 148 мм, блока питания длиной до 150 мм, процессорного охладителя высотой до 182 мм, двух 3,5-и трех 2,5-дюймовых накопителей, одного тыльного 120/140-мм вентилятора и двух 120/140-мм боковых вентиляторов, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 240 мм, двумя портами USB 3.0, комбинированным аудиоразъёмом и портом USB Type-C.