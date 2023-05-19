Представлен компактный корпус Thermaltake The Tower 200 Mini

Компания Thermaltake пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью The Tower 200 Mini, которая предназначена для создания игрового ПК на основе системной платы Mini-ITX. Новинка характеризуется поддержкой графических адаптеров длиной до 380 мм, двух 2,5- и двух 3,5-дюймовых накопителей, до шести вентиляторов (два 140-мм кулера есть в комплекте), жидкостной системы охлаждения с радиатором до 280 мм, процессорного охладителя высотой до 200 мм, блока питания длиной до 220 мм, размерами 537:300:280 мм, передней панелью из закалённого стекла, 3,9-дюймовым ЖК-экраном в качестве опции, двумя портами USB 3.0 и одним USB 3.2 Gen 2 Type-C, а также аудиогнездами. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.