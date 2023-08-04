Представлен компактный ноутбук Lenovo Legion Slim 5 (Gen 8)

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Legion Slim 5 (Gen 8), которая появится в продаже в следующем месяце по цене от 1440 долларов. Новинка характеризуется 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1800 пикселей, частотой обновления 120 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и пиковой яркостью 400 нит, 8-ядерным 16-поточным чипом AMD Ryzen 9 7940HS, дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ памяти GDDR6, до 64 ГБ ОЗУ LPDDR5x-6400,Ю твердотельным накопителем PCIe 4.0 M.2 вместимостью до 1 ТБ, корпусом толщиной 21 мм и массой 1,9 кг, батареей ёмкостью 73,6 Втч, поддержкой 140-Вт зарядки, клавиатурой с ходом клавиш 1,5 мм и подсветкой, двумя интерфейсами USB-C, двумя USB-A и одним HDMI 2.1, слотом для карт памяти SD и предустановленной ОС Windows 11.