Представлен компактный планшет Samsung Galaxy Tab A11

Компания Samsung объявила о выпуске компактного планшета Galaxy Tab A11, который приходит на смену выпущенной два года назад модели Galaxy Tab A9. Новинку оснастили 8,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1340:800 пикселей и частотой обновления 90 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Mali-G57 MC2, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, аккумулятором ёмкостью 5100 мАч, слотом для карты памяти microSD, стереодинамиками, опциональной поддержкой сетей LTE, а также корпусом толщиной 8 мм и массой 335 граммов. Цена планшета пока не раскрывается.