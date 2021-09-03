Представлен компактный проектор ASUS ZenBeam E2

Компания ASUS пополнила ассортимент компактных портативных проекторов моделью ZenBeam E2, которая может похвастаться полностью автономной работой. Новинка характеризуется возможностью формировать картинку размером до 100 дюймов с расстояния в 2,8 метра, разрешением 854:480 точек, (WVGA), интегрированным датчиком G-Sensor для автоматической горизонтальной или вертикальной ориентации, аудиосистемой ASUS SonicMaster с 5-Вт динамиком, разъемами HDMI и USB Type-A, поддержкой устройства на Android и iOS, а также ПК на Windows, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, полного заряда которой хватит до 4 часов просмотра видео. Цена и точная дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы ASUS ZenBeam E2
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