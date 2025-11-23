Представлен компактный проектор BenQ LU895UST

Компания BenQ пополнила ассортимент профессиональных ультракороткофокусных лазерных проекторов моделью LU895UST, которая может похвастаться компактным корпусом с размерами 327:328:131 мм. Новинка также характеризуется яркостью 5000 ANSI люмен, проекцией картинки диагональю до 200 дюймов с минимальной дистанцией в несколько сантиметров, оптикой с коэффициентом 0,253:1, 93-процентным покрытием цветовой палитры Rec.709, поддержкой HDR10 и sRGB, контрастностью 3000000:1, двумя интерфейсами HDMI 2.0b, разъемом Ethernet, портом USB-A и динамиком мощностью 10 Вт. Цена проектора на европейском рынке стартует с 4000 евро.