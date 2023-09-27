Представлен компактный проектор Xiaomi Redmi Projector 2

Компания Xiaomi пополнила ассортимент компактных проекторов моделями Redmi Projector 2 и Projector 2 Pro, которые оценены в 177 и 232 доллара соответственно. Базовую модель оснастили герметичным оптическим механизмом, сроком службы 10 лет, проекцией картинки диагональю от 40 до 100 дюймов с разрешение 1080p, яркостью 180 CVIA люмен, 3-Вт стереодинамиками, интерфейсами HDMI ARC и USB-A 2.0, поддержкой Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac, корпусом массой 1,2 кг и размерами 129,5:117:179,4 мм, платформой Amlogic T950D4, 1,5 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, а также предустановленной программной оболочкой MIUI for TV.

Старшая модель отличается яркостью 300 CVIA люмен, ToF-модулем и 6-осевым гироскопом для коррекции изображения, массой 1,3 кг и размерами 145,6:125:198 мм. О перспективах международного релиза проекторов пока не сообщается.