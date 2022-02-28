Представлен компактный смартфон ASUS 8z

Компания ASUS представила в Индии смартфон ASUS 8z, который появится в продаже 7 марта по цене в 570 долларов. Новинку оснастили откидной тройной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп (сверхширик), 8 Мп (3-кратный оптический зум), 6,67-дюймовым Samsung AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+, кадровой частотой 90 Гц, временем отклика 1 мс, частотой опроса сенсорного слоя 200 Гц, 110% охватом цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 1000 кд/м2, двумя динамиками, двумя усилителями NXP TFA9874, восьмиядерной платформой Snapdragon 888 с 5G-модемом Snapdragon X60, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, батареей на 5000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт.