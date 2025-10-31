Представлен компактный смартфон Mode1 Pocket

Японская компания Mode1 представила смартфон Pocket, главной особенностью которого является компактный 5,3-дюймовый IPS-экран с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 1560:720 пикселей.

Новинку также оснастили сдвоенной основной камерой с модулями 64 Мп и 20 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 25 Мп, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятором ёмкостью 2900 мАч, поддержкой 18-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP65, боковым сканером отпечатков пальцев и пластиковой тыльной панелью. Смартфон оценен на дебютном японском рынке в эквивалент 230 долларов за базовую версию.
