Представлен компактный смартфон Sony Xperia 8

Компания Sony пополнила ассортимент смартфонов компактной моделью Xperia 8, которая получила характеристики среднеуровневого устройства. Новинку оснастили 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 21:9, восьмиядерной платформой Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 8 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором на 2760 мАч, слотом для карт microSD, 3,5-мм разъемом для наушников, поддержкой Bluetooth 5.0, портом USB-C, защитой от воды и пыли по стандартам IP6x/IPx8, а также предустановленной операционной системой Android 9. Цена смартфона не сообщается, зато известны расцветки его корпуса: чёрная, белая, оранжевая и голубая.