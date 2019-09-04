Представлен компактный светодиодный проектор Acer C250i на IFA 2019

Acer представила новый светодиодный проектор с поддержкой автоматического переключения в портретный режим Acer C250i, лазерные проекторы серии PL1 с защитой категории IP6X и четыре новые модели Chromebook, сочетающих производительность, портативность и длительное время автономной работы.

Первый в мире проектор с автоматическим переключением в портретный режим: он может без каких-либо специальных настроек передавать содержимое экрана смартфона без черных полос по бокам. Новинка имеет разрешение Full HD, яркость 300 люмен (ANSI) и контрастность 5000:1. С250i поддерживает передачу 100% цветового пространства NTSC, может автономно работать до 5 часов и предназначен для проецирования контента со смартфона в любое время и в любом месте.

Портативный проектор Acer C250i появится в Европе в январе 2020 года по цене 539 евро.