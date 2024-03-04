Представлен компьютерный корпус EK-Quantum InWin 977EK

Компании InWin и EK пополнили ассортимент компьютерных корпусом моделью EK-Quantum InWin 977EK, которая предназначена для создания ПК с жидкостной системой охлаждения. Новинка характеризуется местом для двух 420-мм радиаторов, специальными креплениями для размещения насосов, резервуаров и комбинированных блоков, поддержкой как трубчатых, так и плоских систем, системных плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ATX шириной до 310 мм, видеокарт длиной до 330 мм и шириной до 190 мм, 2,5- и 3,5-дюймовых накопителей толщиной до 26 мм, размерами 525:250:575 мм, толщиной алюминиевых стенок 4 мм, съёмными пылевыми фильтрами, шасси со съёмным лотком для системной платы и кнопкой питания с RGB-подсветкой в нижней части корпуса. Цена корпуса составляет 800 евро.