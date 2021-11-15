Представлен корпус Antec Dark Phantom DP31

Компания Antec представила совершенно новый корпус Dark Phantom DP31. Новинка отличается стильной и функциональной передней панелью с вентиляционными отверстиями и ARGB-подсветкой.

Корпус поддерживает установку материнских плат Micro-ATX и Mini-ITX форм-фактора. Модель будет поставляться уже с предустановленным 120 мм вентилятором на задней панели. Боковая панель из закаленного стекла позволяет демонстрировать внутренние компоненты системы.

Antec Dark Phantom DP31 поддерживает системы водяного охлаждения до 240 мм. Есть слоты для накопителей. Стоит отметить, что корпус вмещает видеокарту длиной 275 мм или до 300 мм без переднего вентилятора, а также процессорный кулер высотой 150 мм.

На панели ввода/вывода расположены: кнопка питания и управления подсветкой, два порта USB 2.0, один USB 3.0 и аудиоразъемы для микрофона и наушников.

Рекомендованная стоимость корпуса Antec Dark Phantom DP31 составляет 59 евро.
Комментарии и отзывы Antec Dark Phantom DP31
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