Представлен корпус Azza Regis 902 в форме куба

Компания Azza Technologies пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Regis 902, которая выделяется кубической формой. Новинка характеризуется десятью слотами расширения, три из которых предназначены для вертикального размещения видеокарты длиной до 320 мм (336 мм при горизонтальном расположении), поддержкой системных плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, одного 3,5 и двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорного кулера высотой до 210 мм, до пяти 120 или 140-мм вентиляторов и жидкостной системы охлаждения с двумя радиаторами до 280 мм.

Также отметим чёрную расцветку с золотистыми вставками, закалённое стекло, сетчатые области для лучшего отвода тепла, адресуемую ARGB-подсветку, размеры 610:481:529 мм, массу 12,5 кг, аудиоразъемы, два интерфейса USB 3.0 и один USB Type-C. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.