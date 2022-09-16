Представлен корпус Cooler Master Elite 300

Компания Cooler Master пополнила ассортимент корпусов моделью Elite 300, которая предназначена для создания компактной игровой системы. Новинка также характеризуется четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX и Micro-ATX, двух 3,5 или 2,5-дюймовых накопителей, одного 5,25-дюймового устройства, видеокарты длиной до 345 мм, процессорного охладителя высотой до 161 мм, блока питания длиной до 160 мм, двух 120-мм вентиляторов спереди, двух 120/140 мм сверху и одного 120-мм сзади, а также жидкостной системы охлаждения с радиатором до 280 мм.

Также отметим размеры 413,5:203,5:425 мм, переднюю решётчатую панель, боковую стенку из закаленного стекла или металла, два интерфейса USB 3.2 Gen 1 Type-A и 3,5-мм аудиоразъем. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

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