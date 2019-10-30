Представлен корпус Cooler Master MasterCase SL600M Black Edition

Компания Cooler Master пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MasterCase SL600M Black Edition, которая отличается от MasterCase SL600M новым черным покрытием. Новинка характеризуется габаритами 544:242:573 мм, поддержкой материнских плат типоразмера до E-ATX, до семи карт расширения, двух видеокарт или одного трехслотового адаптера, до восьми 2,5-дюймовых накопителей или до четырех 2,5-дюймовых устройств хранения данных в сочетании четырьмя 3,5-дюймовыми, трех 120 мм, двух 140- или 200-мм вентиляторов, а также радиаторов длиной до 360 мм. Выход MasterCase SL600M Black Edition в России ожидается в начале следующего года по цене около 270 долларов.