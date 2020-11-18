Представлен корпус Cooler Master Pi Case 40

Компания Cooler Master пополнила ассортимент корпусов моделью Pi Case 40, которая предназначена для одноплатного ПК Raspberry Pi 4 Model B. Новинка характеризуется исполнением из алюминия и термопластичного полиуретана, пассивной системой охлаждения, набором дополнительных панелей, программой PiTool для расширенного функционала и персонализации, которая может похвастаться полностью открытым исходным кодом, комплектом из четырех планок для монтажа компьютера, включая крепления VESA, а также размерами 96:68,2:28,58 мм. Корпус появится в продаже в январе или феврале следующего года по цене в 31 доллар.