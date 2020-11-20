Представлен корпус Cougar MX440 для игрового ПК

Компания Cougar пополнила ассортимент корпусов моделью MX440, которая ориентирована на создание игровой системы с агрессивным обликом. Новинка характеризуется поддержкой материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, пространством для семи карт расширения, поддержкой видеокарт длиной до 320 мм, до двух 3,5- и до четырех 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 360 мм, процессорного кулера высотой до 170 мм и блока питания длиной до 150 мм. Также отметим габариты 215:505:424 мм и боковую панель из 4-мм закаленного стекла. Корпус доступен в трех вариантах: MX440-A, MX440 Mesh RGB и MX440-G RGB. Первый получил пластиковую переднюю панель и 120-мм вентилятор с адресуемой подсветкой ARGB. Версии MX440 Mesh RGB и MX440-G RGB отличаются сетчатой и стеклянной передней панелями, а также тремя 120-мм кулерами с подсветкой ARGB.

Комментарии и отзывы Cougar MX440
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