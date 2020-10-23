Представлен корпус Deepcool CL500 4F AP с высоким воздушным потоком

Боковая панель выполнена из закаленного стекла. Корпус совместим с материнскими платами форм-фактора ATX, Mini-ITX и Micro-ATX.
Deepcool CL500 4F AP обеспечивает широкие возможности для комплектующих. Есть места для радиаторов жидкостного охлаждения длиной до 360 мм. Длина графического процессора составляет 330 мм, а высота процессорного кулера ограничена высотой 165 мм.
CL500 4F AP имеет кожух, который позволяет скрыть кабеля блока питания и жесткие диски. На передней панели расположены два порта USB 3.0 и аудиоразъем.
Стоимость корпуса Deepcool CL500 4F AP не объявлена.