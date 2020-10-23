Представлен корпус Deepcool CL500 4F AP с высоким воздушным потоком

Deepcool анонсировала корпус CL500 4F AP с четырьмя предустановленными вентиляторами ARGB. Передняя и верхняя панель корпуса имеет конструкцию с крупной сеткой, что позволяет пропускать больший воздушный поток.

Боковая панель выполнена из закаленного стекла. Корпус совместим с материнскими платами форм-фактора ATX, Mini-ITX и Micro-ATX.

Deepcool CL500 4F AP обеспечивает широкие возможности для комплектующих. Есть места для радиаторов жидкостного охлаждения длиной до 360 мм. Длина графического процессора составляет 330 мм, а высота процессорного кулера ограничена высотой 165 мм.

CL500 4F AP имеет кожух, который позволяет скрыть кабеля блока питания и жесткие диски. На передней панели расположены два порта USB 3.0 и аудиоразъем.

Стоимость корпуса Deepcool CL500 4F AP не объявлена.
Комментарии и отзывы Deepcool CL500 4F AP
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