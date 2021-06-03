Представлен корпус Deepcool Matrexx 50 Mesh 4FS

Компания Deepcool пополнила ассортимент корпусов моделью Matrexx 50 Mesh 4FS, которая предназначена для создания игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX, видеокарт длиной до 370 мм, двух 3,5/2,5- и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорного охладителя высотой до 160 мм, жидкостной системы охлаждения с радиаторами формата до 360 мм. Также отметим боковую панель из закалённого стекла, сетчатую переднюю панель, четыре комплектных 120-мм вентилятора с трёхцветной подсветкой, размеры 442:210:479 мм, стандартные аудиогнезда, два разъема USB 2.0 и один порт USB 3.0. Цена и дата начала продаж корпуса пока не раскрываются.

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