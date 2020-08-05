Представлен корпус Fractal Design Meshify C TG Phantom Gaming Edition

Компании Fractal Design и ASRock пополнили ассортимент корпусов моделью Meshify C TG Phantom Gaming Edition, которая предназначена для создания яркой игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 315 мм, двух 3,5/2,5-дюймовых и еще трех 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 360 мм и процессорного кулера высотой до 172 мм. Также отметим сетчатую переднюю панель в двух расцветках, боковые панели из закаленного стекла, габариты 440:212:395 мм и массу 6,5 кг. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.