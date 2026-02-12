Представлен корпус GAMEMAX NEX C53

GAMEMAX представляет корпус NEX C53, который сочетает в себе панорамный дизайн, компактные размеры и превосходную функциональность для сборки мощного компьютера. Этот корпус обеспечивает отличную вентиляцию и совместимость с компонентами без компромиссов. Благодаря стеклянным панелям NEX C53 демонстрирует вашу сборку в лучшем виде, максимально эффективно используя внутреннее пространство. Корпус ориентирован на энтузиастов и геймеров, которым важна высокая производительность в компактном форм-факторе. Он поддерживает видеокарты длиной до 410 мм, улучшенное охлаждение и обладает современными возможностями подключения.

Переработанная внутренняя структура корпуса отличается от традиционных подходов, позволяя объединить стильный внешний вид, оптимизированный воздушный поток и эффективное использование пространства при компактных габаритах. NEX C53 совместим с материнскими платами со скрытыми разъемами, такими как модели ASUS BTF, MSI Project Zero и GIGABYTE Stealth. Перенос питания и кабелей на заднюю часть материнской платы обеспечивает упрощённую укладку проводов, свободный доступ к внутреннему пространству и улучшенную циркуляцию воздуха. В комплекте идут три 120-мм вентилятора ARGB с обратными лопастями внизу и один 120-мм ARGB-вентилятор на задней панели. Такая конфигурация гарантирует равномерное освещение и оптимальное охлаждение системы.

