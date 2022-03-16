Представлен корпус Hyte Y60 с панорамным остеклением

Компания iBuypower пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Hyte Y60, которая явно войдет во все списки «самых красивых корпусов года». Новинка может похвастаться срезанным углом и панорамным остеклением, а также белой, черной и красной расцветками.

Новинка характеризуется поддержкой системных плат типоразмера до E-ATX, блока питания длиной до 235 мм, видеокарт длиной до 375 мм с вертикальной установкой (райзер-кабель PCIe 4.0 имеется в комплекте), процессорного охладителя высотой до 160 мм, двух 3,5- или четырех 2,5-дюймовых накопителей, до восьми 120-мм вентиляторов и жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм. Также отметим три комплектных 120-мм вентилятора, размеры 456:285:462 мм, два интерфейса USB 3.0 Type-A, один USB 3.2 Gen 2 Type-C и 3,5-аудиоразъем. Цена корпуса составляет 200 долларов.

Комментарии и отзывы Hyte Y60
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