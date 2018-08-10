Представлен корпус NZXT H700 Nuka-Cola в стиле игры Fallout

Компания NZXT пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью H700 Nuka-Cola, которая оформлена в стилистике игры Fallout. Как и предыдущая модель серии, посвященная игре PUBG, новинка выйдет ограниченной партией из 2000 штук. Также производитель представил опциональный металлический кожух Nuka-Cola для материнской платы N7 Z370, также раскрашенный в стиле Fallout. Его тираж составит всего 400 штук. Что до технических характеристик, то новинка ничем не отличается от обычной модели H700. Цена корпуса составит 300 долларов, а кожух обойдется в 50 долларов.